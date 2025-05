MTRG

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

SıralamaNo.1540

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,52%

Dövriyyə Təklifi32 276 310

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat48 890 067

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-07-15 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0,5 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi33.5469599,2021-03-27

Ən Aşağı Qiymət0.0701748610505359,2025-04-07

İctimai BlokçeynMTRG

