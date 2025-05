MRSOON

Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

AdMRSOON

SıralamaNo.1593

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi69,312,732,161.16

Maksimum Təklif70,000,000,000

Ümumi Təchizat69,312,732,161.16

Dövriyyə Faizi0.9901%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.006524100528565909,2025-05-23

Ən Aşağı Qiymət0.00002953196606116,2025-05-20

İctimai BlokçeynTONCOIN

TəqdimatPremium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.