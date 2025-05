MESO

Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem.

AdMESO

SıralamaNo.

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0

Dövriyyə Təklifi--

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1.000.000.000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi,

Ən Aşağı Qiymət,

İctimai BlokçeynAPTOS

Sektor

Sosial Media

