Merge Pals is a mobile mini-app game available on World App, Telegram and soon to be LINE (we are supported by the Kaia foundation). It has accumulated over 2M unique verified users, and 50,000 unique paying users with an average spend of over $15.00 each.

SıralamaNo.9424

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,00

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif2.000.000.000

Ümumi Təchizat1.958.000.000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.001200511365566004,2025-03-02

Ən Aşağı Qiymət0.000110302728036797,2025-05-10

İctimai BlokçeynTONCOIN

Sektor

Sosial Media

