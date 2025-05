MANC

Mancium is a token that allows you to participate actively in the MANC ecosystem, which is growing very effectively and successfully at a great rate. Mancium will be used in in-app game purchases, and will have a number of further benefits for its holders. It will be the only token that will allow the purchase of many items and features in MANC’s applications. Those users who hold their Manciums during particular scheduled periods will be provided with even further advantages such as stake interests and bonuses. Another benefit Mancium holders are provided with is the opportunity to join MANC Academy. Besides MANC Academy candidates, Manciums will be used by those users interested in metaverse. Meta versions of MANC games applications will be available only to Mancium holders and holders of Mancium-related NFTs.

SıralamaNo.1607

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.30%

Dövriyyə Təklifi10,000,000

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi8.647274376635101,2024-11-10

Ən Aşağı Qiymət0.1268864569414022,2025-03-15

İctimai BlokçeynETH

Sektor

