LUM

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

AdLUM

SıralamaNo.3659

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif1,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi81.5117690653663,2024-11-15

Ən Aşağı Qiymət0.5026041605344241,2025-04-09

İctimai BlokçeynBASE

Təqdimat$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.