LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

AdLRDS

SıralamaNo.1200

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)9.76%

Dövriyyə Təklifi41,265,074

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.4126%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.5985185622659372,2024-07-24

Ən Aşağı Qiymət0.12478844802176856,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatBLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.