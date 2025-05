LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

SıralamaNo.1396

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.38%

Dövriyyə Təklifi1,242,920,897.5790398

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat1,300,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2018-03-15 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.076 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.7744539976119995,2018-05-04

Ən Aşağı Qiymət0.002364206396202543,2025-05-27

İctimai BlokçeynETH

