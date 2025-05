LOKA

League of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

SıralamaNo.724

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.14%

Dövriyyə Təklifi423,698,431.78

Maksimum Təklif500,000,000

Ümumi Təchizat500,000,000

Dövriyyə Faizi0.8473%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.37371927978624,2022-04-02

Ən Aşağı Qiymət0.051893044422389005,2025-04-17

İctimai BlokçeynETH

