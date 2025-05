LFG

GΛMΞRSΞ is creating the first-ever NFT Gaming Social Ecosystem allowing gamers to explore popular NFT games aggregated and brought together in a single social marketplace.

SıralamaNo.3127

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi170,157,314

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat999,625,453

Dövriyyə Faizi0.1701%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.3483506058199788,2021-10-31

Ən Aşağı Qiymət0.000001184613311001,2023-09-15

İctimai BlokçeynBSC

