LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

AdLANDSHARE

SıralamaNo.1423

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4.91%

Dövriyyə Təklifi5,342,355.93

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat5,906,318.27028615

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi12.46164614625564,2021-11-11

Ən Aşağı Qiymət0.4131348791432006,2023-10-14

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatLandshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.