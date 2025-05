K

Kinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

AdK

SıralamaNo.1256

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)94.15%

Dövriyyə Təklifi1,063,301

Maksimum Təklif10,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000

Dövriyyə Faizi0.1063%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi7.285120822624419,2025-05-10

Ən Aşağı Qiymət2.1441350949151405,2025-04-07

İctimai BlokçeynARB

TəqdimatKinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.