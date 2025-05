KROM

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink offering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

SıralamaNo.2114

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi80,280,675

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.8028%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.24019408331543107,2022-01-14

Ən Aşağı Qiymət0.005198061460515617,2021-11-18

İctimai BlokçeynETH

