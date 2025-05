KOI

Koi is the largest native DeFi protocol on zkSync. Koi offers an AMM DEX w/ stable pools, yield, and bond platform as well as a robust ve DAO model that incorporates profit sharing and platform airdrops from its launchpad and ecosystem partners.

SıralamaNo.6297

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.09343818483254825,2024-04-23

Ən Aşağı Qiymət0.00154862374110977,2025-04-09

İctimai BlokçeynZKSYNCERA

