KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

AdKMNO

SıralamaNo.370

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.44%

Dövriyyə Təklifi1,553,424,675.75

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat9,999,983,006.16715

Dövriyyə Faizi0.1553%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.24778699299861312,2024-12-15

Ən Aşağı Qiymət0.019443669036248168,2024-08-05

İctimai BlokçeynSOL

TəqdimatKamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.