Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

SıralamaNo.732

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi948 428 147 258

Maksimum Təklif948 428 147 258

Ümumi Təchizat948 428 147 258

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000269385444985593,2024-06-13

Ən Aşağı Qiymət0.000006348332403023,2025-03-18

İctimai BlokçeynETH

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

