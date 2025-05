KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

SıralamaNo.1438

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,15%

Dövriyyə Təklifi116 666 660

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat160 000 000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-07-21 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi13.1813767070817,2021-09-16

Ən Aşağı Qiymət0,2021-07-20

İctimai BlokçeynKAR

