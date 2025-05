KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

SıralamaNo.1042

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi66 649 473 128

Maksimum Təklif110 000 000 000

Ümumi Təchizat110 000 000 000

Dövriyyə Faizi0.6059%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.006540469042834726,2024-02-09

Ən Aşağı Qiymət0.000120689878676149,2025-04-07

İctimai BlokçeynHBAR

