A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

SıralamaNo.4664

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif17 346 146 461

Ümumi Təchizat17 346 146 461

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.003305015220678857,2022-02-09

Ən Aşağı Qiymət0.00001187231605627,2023-09-11

İctimai BlokçeynETH

Sosial Media

