Kinetic is a decentralized lending and borrowing protocol built to enable users to unlock the value of their digital assets like BTC, DOGE, and XRP in a secure and efficient way. By leveraging Flare's Time Series Oracle (FTSOv2) and FAssets, Kinetic aims to empower users to integrate non-smart contract assets into the DeFi ecosystem. With a focus on seamless, decentralized access, Kinetic enhances liquidity and utility for a wide range of Stargate assets while maintaining a user-friendly platform for lending, borrowing, and staking opportunities.

SıralamaNo.8702

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif1,500,000,000

Ümumi Təchizat1,500,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.05806831317762521,2024-09-29

Ən Aşağı Qiymət0.006174441368970321,2025-05-19

İctimai BlokçeynFLARE

