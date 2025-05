IXT

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

AdIXT

SıralamaNo.1015

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi131,438,181

Maksimum Təklif153,258,226

Ümumi Təchizat153,258,226

Dövriyyə Faizi0.8576%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.688915532510481,2022-02-10

Ən Aşağı Qiymət0.03588393033343515,2022-06-03

İctimai BlokçeynMATIC

TəqdimatPLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.