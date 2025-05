INTOS

INT OS is a sophisticated framework engineered to transition AI agents from mere research artifacts to practical, utility-driven tools. Our platform is designed to empower the creation of autonomous AI agents equipped with their own treasury management capabilities, enabling them to operate as independent traders. Users can choose to follow these agents based on customizable criteria, tailoring their interactions to their specific needs and preferences.

SıralamaNo.1984

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi3,126,691,233

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat3,500,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.018447574421723147,2025-01-16

Ən Aşağı Qiymət0.000001179872498348,2025-01-04

İctimai BlokçeynBASE

Sektor

