IDEA

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

AdIDEA

SıralamaNo.2326

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi2,096,525,037

Maksimum Təklif5,000,000,000

Ümumi Təchizat2,130,000,000

Dövriyyə Faizi0.4193%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.46344185,2021-02-24

Ən Aşağı Qiymət0.00018099172951728,2025-04-16

İctimai BlokçeynMATIC

Sektor

Sosial Media

