Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

SıralamaNo.2313

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi120,707,110

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat236,557,873

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-04-15 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.92531427,2021-04-15

Ən Aşağı Qiymət0.003357362391032304,2025-05-25

İctimai BlokçeynBSC

