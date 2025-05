HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

AdHYDRA

SıralamaNo.1466

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.32%

Dövriyyə Təklifi19,953,054.02

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat33,478,301.29834508

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-06-30 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi52.17624526,2021-04-03

Ən Aşağı Qiymət0.1821823518903342,2025-04-25

İctimai BlokçeynNONE

TəqdimatHydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.