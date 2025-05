HOPPY

Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.

SıralamaNo.1062

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi420 690 000 000

Maksimum Təklif420 690 000 000

Ümumi Təchizat420 690 000 000

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000348645327857043,2024-10-31

Ən Aşağı Qiymət0.000001726464050057,2024-05-13

İctimai BlokçeynETH

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.