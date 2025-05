HNB

H&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

AdHNB

SıralamaNo.4076

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,500,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03892183719906636,2022-10-03

Ən Aşağı Qiymət0.000278338181604572,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatH&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.