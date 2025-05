HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

SıralamaNo.578

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)13.88%

Dövriyyə Təklifi73,286,293.77158035

Maksimum Təklif100,000,000

Ümumi Təchizat100,000,000

Dövriyyə Faizi0.7328%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi40.2582090224571,2021-12-17

Ən Aşağı Qiymət0.3412480229055489,2025-04-09

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

