Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

SıralamaNo.944

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)5.39%

Dövriyyə Təklifi141,807,483.7488907

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat166,807,483.7488907

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.6057193937436143,2023-09-16

Ən Aşağı Qiymət0.10357809343292462,2025-05-15

İctimai BlokçeynETH

