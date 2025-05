GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

SıralamaNo.276

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)176.60%

Dövriyyə Təklifi10,146,127.23870994

Maksimum Təklif13,250,000

Ümumi Təchizat10,146,127.23870994

Dövriyyə Faizi0.7657%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi90.88797255032739,2023-04-18

Ən Aşağı Qiymət9.628528383979246,2025-04-06

İctimai BlokçeynARB

Sektor

Sosial Media

