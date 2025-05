GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

SıralamaNo.1127

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.21%

Dövriyyə Təklifi339,999,895

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat650,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-04-19 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.19629964016231385,2024-03-21

Ən Aşağı Qiymət0.00118026196749609,2022-06-18

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.