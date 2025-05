GLINT

Beamswap v3 is a decentralized exchange and DeFi hub that utilizes the concentrated liquidity market maker (CLMM) protocol to power transactions.

AdGLINT

SıralamaNo.2731

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi917,949,791

Maksimum Təklif3,000,000,000

Ümumi Təchizat1,939,283,986

Dövriyyə Faizi0.3059%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.010552148581718697,2022-04-05

Ən Aşağı Qiymət0.000045392816183261,2025-04-04

İctimai BlokçeynGLMR

TəqdimatBeamswap v3 is a decentralized exchange and DeFi hub that utilizes the concentrated liquidity market maker (CLMM) protocol to power transactions.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.