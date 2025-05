FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

SıralamaNo.664

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)31.19%

Dövriyyə Təklifi14,343,554.15380151

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat15,297,897.14455933

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-04-22 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi71.37012372,2021-04-22

Ən Aşağı Qiymət1.8903610185714588,2025-04-05

İctimai BlokçeynETH

