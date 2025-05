FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

SıralamaNo.981

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,41

Dövriyyə Təklifi811.118.815,8703487

Maksimum Təklif1.000.000.000

Ümumi Təchizat839.242.769,7719939

Dövriyyə Faizi0.8111%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.56914028,2021-04-06

Ən Aşağı Qiymət0.01074395967351126,2025-04-07

İctimai BlokçeynFIONEW

