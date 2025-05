FINBLOX

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

SıralamaNo.2961

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi2,001,064,427

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat9,467,200,481

Dövriyyə Faizi0.2001%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.007643716578340826,2023-05-22

Ən Aşağı Qiymət0.000012448117203034,2025-05-28

İctimai BlokçeynETH

Sektor

