First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

SıralamaNo.58

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0004%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)290.19%

Dövriyyə Təklifi1,625,116,384.437396

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,625,116,384.437396

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.0595932045403598,2023-07-29

Ən Aşağı Qiymət0.8811103424050479,2025-04-02

İctimai BlokçeynETH

