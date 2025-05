ECOTERRA

People and businesses are rewarded in a Web3 ecosystem to generate eco-conscious actions.

AdECOTERRA

SıralamaNo.4101

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif2,000,000,000

Ümumi Təchizat1,970,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.010914999558565047,2023-07-14

Ən Aşağı Qiymət0.000190268147957888,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatPeople and businesses are rewarded in a Web3 ecosystem to generate eco-conscious actions.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.