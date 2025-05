EARTHMETA

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

AdEARTHMETA

SıralamaNo.859

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,01%

Dövriyyə Təklifi1 437 539 666,67

Maksimum Təklif2 100 000 000

Ümumi Təchizat2 100 000 000

Dövriyyə Faizi0.6845%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.9930863881137821,2024-11-30

Ən Aşağı Qiymət0.013193198538408337,2025-04-16

İctimai BlokçeynMATIC

TəqdimatEarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.