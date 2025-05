DRF

Drife is a next-generation ride-hailing platform designed to revolutionize the mobility space. Built on blockchain technology, Drife empowers both drivers and riders by eliminating commissions, enabling transparent pricing through an auction-based model, and offering fairer earnings for drivers while ensuring affordable fares for riders. With a focus on decentralization, Drife aims to create a community-driven ecosystem that promotes equality, transparency, and efficiency in the ride-hailing industry.

AdDRF

SıralamaNo.2551

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi923,029,615.1687932

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.25959687,2021-08-22

Ən Aşağı Qiymət0.000093987434533868,2024-06-20

İctimai BlokçeynSUI

Sektor

Hüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.