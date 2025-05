DREAMS

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

SıralamaNo.2381

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi1,564,101,228

Maksimum Təklif4,000,000,000

Ümumi Təchizat1,669,037,783

Dövriyyə Faizi0.391%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.8855601077962427,2021-11-02

Ən Aşağı Qiymət0,2021-11-02

İctimai BlokçeynBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.