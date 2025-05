DOGEGOV

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

AdDOGEGOV

SıralamaNo.826

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,20

Dövriyyə Təklifi979.120.253,5912844

Maksimum Təklif1.000.000.000

Ümumi Təchizat979.120.253,5912844

Dövriyyə Faizi0.9791%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.5154319803477029,2024-11-13

Ən Aşağı Qiymət0.000028823847184381,2024-08-20

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatDepartment Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.