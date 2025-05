DMAIL

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

SıralamaNo.999

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.46%

Dövriyyə Təklifi99,144,519.65

Maksimum Təklif200,000,000

Ümumi Təchizat200,000,000

Dövriyyə Faizi0.4957%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.1467487789725967,2024-01-30

Ən Aşağı Qiymət0.06720047250882626,2025-04-17

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

