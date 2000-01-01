DIGI

DIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

SıralamaNo.

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0

Dövriyyə Təklifi--

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat100,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi,

Ən Aşağı Qiymət,

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

