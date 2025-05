DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

SıralamaNo.552

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.26%

Dövriyyə Təklifi999,926,146.6275177

Maksimum Təklif999,926,146.6275177

Ümumi Təchizat999,926,146.6275177

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.17809027693,2020-09-01

Ən Aşağı Qiymət0.020866556666731793,2022-05-12

İctimai BlokçeynETH

