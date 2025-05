DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

SıralamaNo.27

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0015%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)354.80%

Dövriyyə Təklifi5,365,382,702.664872

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat5,365,382,702.664872

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət1 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.668397883943107,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.8970032280541823,2023-03-11

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.