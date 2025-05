CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

SıralamaNo.2297

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.99%

Dövriyyə Təklifi4,852,051.960426

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat7,645,850

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-02-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi58.89886711,2021-03-16

Ən Aşağı Qiymət0.047597490588792306,2023-08-05

İctimai BlokçeynBSC

