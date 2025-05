CR

Crypto Rangers is not just a meme token, it's a movement. Born from the creative spirit of the crypto community, we're on a mission to safeguard the digital financial world.

SıralamaNo.6233

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif8.045.311.447

Ümumi Təchizat8.045.311.447

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000934647165210326,2023-06-17

Ən Aşağı Qiymət0.000002092894720844,2023-06-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

