Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

SıralamaNo.340

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,37%

Dövriyyə Təklifi775 595 883,2031598

Maksimum Təklif1 000 000 000

Ümumi Təchizat1 000 000 000

Dövriyyə Faizi0.7755%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.5694642729231667,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0,2021-10-28

İctimai BlokçeynETH

