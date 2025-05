COREUM

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

AdCOREUM

SıralamaNo.558

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.11%

Dövriyyə Təklifi384,792,048

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat545,674,243

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi11.416925823380323,2022-05-02

Ən Aşağı Qiymət0.054716827656712486,2024-08-19

İctimai BlokçeynXRP

TəqdimatCoreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.