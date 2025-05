COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

SıralamaNo.1577

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.35%

Dövriyyə Təklifi71,160,317.18

Maksimum Təklif169,420,000

Ümumi Təchizat169,420,000

Dövriyyə Faizi0.42%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.418515268160687,2024-02-14

Ən Aşağı Qiymət0.018996619659761273,2025-03-29

İctimai BlokçeynCOMAI

Sosial Media

